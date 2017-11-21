Güney Koreli bilim insanları kelliği bitiren ilaç geliştirdi!

Güney Koreli bilim insanları, yeni saç kökleri oluşturan biyokimyasal madde ürettiğini açıkladı. Buluşun saç dökülme tedavisine yeni bir kapı açtığı iddia edildi.

Güney Koreli bilim insanları, halen piyasada bulunan ve saç dökülmesini engelleyen ilaçların aksine bu yeni keşfedilen maddenin yeni saç kökleri oluşmasını sağlayan biyokimyasal bir madde olduğunu belirtti.

İHA'nın haberine göre; Kore Bilim Bakanlığı yaptığı açıklamada Yonsei Üniversitesi'nden Choi Kang-yell başkanlığındaki bir araştırma ekibinin yeni saç köklerinin oluşumunu engelleyen proteini bağlayan muhtemel bir ilaç ürettiğini bildirdi. Araştırma Bilim Bakanlığı tarafından finanse edildi.

Choi'nin ekibi saç köklerinin gelişmesini engelleyen dağınık proteini bağlayan CXXC-tip 5 parmak çinko proteini keşfetti. Söz konusu protein saç kökü oluşumu ve yetişkinlerden yeniden saç kökü oluşturma sinyalini veren Wnt sinyalinin yolunu kesiyor.

Araştırmacılar bu buluşla, CXXC'in dağınık protein ile bağlanmasını engelleyen biyolojik bir madde olan PTD-DBM'yi geliştirdi.

Bu madde laboratuvarda, laboratuvar faresinin kafa derisine uygulandığı zaman yeni saç köklerinin çıktığı gözlemlendi. Bu çalışma geçen ay 'Investigative Dermatology' (Deri bilim araştırması) dergisinde bir araştırma tezi olarak yayınlandı.

Yeni keşfedilen biyokimyasal maddenin kellik tedavisinde kullanılan saç dökülmesinin engelleyen ya da saçları gürleştiren mevcut ilaçlardan farklı olup yeni saç kökleri oluşmasını sağladığı kaydedildi. Piyasadaki kellik ilaçlarının hormon değişikliğine sebep olduğu, iktidarsızlık veya baş dönmesi gibi bazı yan etkileri olduğu kaydedildi.

Araştırma ekibi başkanı Choi, yeni geliştirilen maddenin yalnızca kellik tedavisinde kullanmakla kalmadığı, tahriş olan derinin yeniden oluşmasını sağladığını da iddia etti.

Dünyada yüz milyonlarca insanın saç kaybını engellemek için onlarca yıl çalışılmasına rağmen henüz bir tedavi geliştirilmemişti.

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