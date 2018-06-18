Güney Kore'de İsveç maçına hazırlanırken yapılan çalışmalarda sadece Tottenham formasını giyen Heung-min Son kendi formasını giymişti. Teknik direktör Shin Tae-yong, İsveç scout'larının çalışmalarını izlemesini zorlaştırmak için oyunculara aynı formaları giydirdiklerini, böylece onların birbirlerinden ayırt edilmesinin zorlaşacağını açıklamıştı.

BBC'de yer alan habere göre İsveç Teknik Direktörü, bir gözlemcisinin Güney Kore antrenmanını gizlice izlediği için özür dilemişti.

Shin yaptığı açıklamada "Tüm oyuncularımızı karıştırdık çünkü rakiplerimizin hakkımızda her şeyi öğrenmelerini istemedik. Onlar muhtemelen sadece birkaç oyuncumuzu tanıyor. Onların dışındaki oyuncularımızı birbirlerinden ayırt etmeleri, Batılılar için oldukça zor." ifadelerini kullanmıştı.

İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson, "Gözlemcim antrenman olacağını duymuş ve bunun kapalı olduğunu bilmiyormuş. Zaten uzak mesafeden izlediği için neler olduğunu da anlamamış. Rakiplerimize her durumda saygı göstermek bizim için çok önemlidir." demişti.