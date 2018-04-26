Güngören'de Serhat K. adlı şüpheli, karısının içinde bulunduğu araca ateş etti. Olayda Zübeyde K. hayatını kaybederken, sürücü de ağır yaralandı. "Bu bana yapılır mı?" diyerek tetiğe bastığı belirtilen saldırgan kaçtı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Güngören Çinçindere Caddesi'nde aynı yönde seyreden iki araçtan birinin sürücüsü, yaşanan tartışmanın ardından Ankara plakalı araca art arda ateş etti. Sürücü Veysel Yıldız ağır yaralanırken, araçta bulunan 31 yaşındaki Zübeyde K. adlı kadın hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevkedildi.

Araçla kaçan saldırgan, yaklaşık 2 kilometre sonra aracı terk edip kayıplara karıştı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından da yararlanarak saldırganı yakalamak için bölgede operasyon başlattı. Olayın önce yol tartışması nedeniyle yaşandığı değerlendirildi. Ancak saldırganın aracından yola çıkılarak yapılan araştırma gerçeği ortaya çıkardı. Katil zanlısının, öldürülen kadının kocası Serhat K. olduğu anlaşıldı.

Görgü tanıkları da saldırganın ateş etmeden önce "Bu bana yapılır mı?" diye bağırdığını söyledi.

SALDIRI ANI KAMERADA



1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan araçtan iniyor, ilerideki beyaz araca doğru koşuyor, ateş edip geri dönüyor. Ardından hızla dönüp uzaklaşıyor.

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