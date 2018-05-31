İstanbul Güngören'de 7. kattaki evlerinin mutfak camından aşağı bakan 3.5 yaşındaki Yusuf, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Dakikalar sonra çocuğunun düştüğünü fark eden anne Figen Günay, aşağı inerek çocuğunu kucaklayıp hastaneye götürdü ama küçük çocuk kurtarılamadı. Küçük çocuğun annesi tarafından kucaklanıp hastaneye götürdüğü anlar görüntülere yansıdı.

Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, olay önceki gün Tozkoparan Mahallesi Ali Rıza Gürcan Caddesi Metro Sokak'ta bir sitede meydana geldi. 3 çocukları bulunan Figen ve Ümit Günay çiftinin en küçük çocukları 3.5 yaşındaki Yusuf, 7. kattaki dairelerinin mutfak camından dışarı baktığı sırada aşağıya düştü. Beton zemine düşen küçük Yusuf, olay yerinde hayatını kaybetti.



Olaydan dakikalar sonra çocuğunun düştüğünü fark eden anne, aşağı inerek çocuğunun cansız bedenini alarak komşularının yardımıyla hastaneye götürdü. Ancak Yusuf'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Güngören Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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