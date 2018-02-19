Güngören'de cadde üzerinde ilerlediği sırada kamyonetin bir anda önüne kırması sonucu kaza yapan motosikletli ölümden döndü. Ekipmanların tam olmasından dolayı motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı atlatırken, yaşanan o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre kaza, 27 ocak günü öğle saatlerinde Güngören Abdi İpekçi Caddesinde meydana geldi. İHA'nın edindiği bilgiye göre, motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Erol Kutluhan cadde üzerinde ilerlediği sırada kamyonet sürücüsünün kontrolsüz bir şekilde aniden sağa dönmesi sonucu kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli Kutluhan, bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yardım bekledi. Sağlık ekipleri kaza yapan motosikletliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Motosiklet sürücüsünün kullanması gereken ekipmanların tam olması dolayısıyla kazayı hafif yaralı atlatan sürücü ilk müdahale sonrası polis ekiplerini bekledi.

Yaşanan kaza ise motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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