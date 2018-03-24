Çoğu kadında görülen vajinal yani genital akıntı çok normal bir durum olsa da kimi zaman kadınlarda endişeye neden oluyor. Bu akıntının bir hastalığın habercisi olabileceğini düşünenler ya da bu durumdan rahatsız olanlar doktorların kapısını çalıyor.

GENİTAL AKINTI RENKLERİNE GÖRE BELİRTİLER

Jinekolog Op. Dr. Ebru Zülfikaroğlu, beyaz, şeffaf akıntının her kadında görülen normal bir durum olduğunun altını çiziyor. Vajinal akıntıların floranın normal ve sağlıklı olduğunun bir işareti olduğunu belirten Op. Dr. Zülfikaroğlu, “Genellikle kadınlarda vajinal akıntı normal ve düzenli olarak meydana gelir. Beyaz veya şeffaf renkte olabilir. Vajinal akıntı genital organlar tarafından üretilen bir sıvıdır ve vajinayı temizleyip nemlendirme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda vajinal enjeksiyonlara karşı koruyucu özelliği vardır. Vajinal şeffaf akıntının şekli normal adet döngüsünün hormonal değişikliklerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin yumurtlama döneminde veya adet öncesi ve sonrası günlerde akıntı miktarında artış olması normaldir. Ancak akıntının her zamanki görüntüsü ve kokusu farklılaşırsa mutlaka doktora başvurulmalıdır” diyor.

Vajinal hijyeni sağlamak için genital bölgenin kuru ve temiz tutulması gerekir ancak günlük akıntıların iç çamaşırında ıslaklığa neden olur. Bu nedenle günlük akıntısı yoğun olan kadınlar iç çamaşırlarını gün içinde değiştirmesi gerekiyor. Günlük koşturma içinde iç çamaşırlarını değiştirmek mümkün olmayabileceğinden, günlük ped tercih edilebilir.

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