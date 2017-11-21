Günlük kiralanan evlere büyük operasyon

Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri günlük kiralanan evlere yaptığı operasyonda yasa dışı kullanılan 22 eve 160 bin lira para cezası kesti.
İHA'nın haberine göre, Türkiye genelinde günübirlik yapılan operasyonlar kapsamında da Bursa'da günübirlik kiralanan evlere operasyon yapıldı. Bursa'da 210 adrese 24 ekip ve 90 personelle denetim yapan ekipler 9 günlük kiralık eve; tesis kaydı yaptırmamaktan 93 bin 447 lira para cezası keserken; 13 tesise ise kimlik bildiriminde bulunmamaktan 66 bin 883 lira para cezası verdi. Toplamda 22 tesise 1774 Sayılı Kanuna Muhalefetten 160 bin 330 lira idari para cezası uygulandı.
Yapılan denetimlerde 147 şahsın sorgusu yapılırken, bu kişilerin suç kaydına rastlanmadığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, şehrin güvenliği için günlük ev kiralayan kişilere operasyonların süreceğini açıkladılar.
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