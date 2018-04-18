Kartal'daki günlük kiralık dairede öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can'ın ölümüyle ilgili ikisi tutuklu 3 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Genç kızın erkek arkadaşı Bayram E., E.'nin kardeşi ve arkadaşı hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tetiği çekenin belirlenemediği olayda şüpheliler birbirlerini suçlarken, savcılık şüphelilerin birlikte oturduğu esnada silahı ateşleyerek Can'ı öldürdüklerini kaydetti.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Kartal'daki günlük kiralık dairede 30 Kasım 2017 günü öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, genç kızın erkek arkadaşı Bayram E. günlük daire kiraladı. Kiralanan yere zaman zaman arkadaşları ve sevgilisi de gelip kaldı. Olay günü kiralık daireye E.'nin arkadaşı Mesut V. ile kardeşi Ercan E. de geldi. Vural'ın belinde bulunan tabancayı fark eden Bayram E., arkadaşının dışarayı çıkarken tabancayı polis kontrolüne takılmaması için evde bırakmasını istedi.
ŞÜPHELİLER BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
Akşam saatlerinde 3 kişinin Aleyna Can ile birlikte oturduğunu anlatan savcılık, tabancayı eline alan şüphelilerin silahı ateşleyerek Can'ı öldürdüklerini kaydetti. Gözaltına alınan şüphelilerden Bayram E. silahı Mesut V.'nin elinde gördüğünü ve cinayeti onun işlediğini söyledi. Bir diğer şüpheli Ercan E. de cinayeti V.'nin işlediğini, ağabeyinin ise duruma tepki gösterdiğini anlattı. Suçlamaların odağı olan V. ise aynı odada oturdukları esnada Ercan E.'nin silahla oynadığını, silahı almak için hareket yaptığı bu esnada silahın ateş aldığını öne sürdü.
KİMİN ATEŞLEDİĞİ BELLİ DEĞİL
Şüphelilerin olaydan sonra resepsiyona kamera şifresini sorup ardından araca binip kaçtığı anlatılan iddianamede, tabancayı ateşleyerek Aleyna Can'ı hangisinin öldürdüğü konusunda birbirlerini suçlayıcı savunmalarda bulundukları kaydedildi. Genç kızın erkek arkadaşı Bayram E., E.'nin kardeşi ve arkadaşının aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. E. hakkında ayrıca “kanuna aykırı bıçak veya diğer aletleri bulundurma” suçundan 1 yıla, arkadaşı için ise “ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma veya taşıyama, bulundurma” suçundan 3 yıla kadar hapis istendi. Bayram E. ve Mesut V.'nin tutuklu bulunduğu dosyada 3 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
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