Net maaş işçi brüt maaş işveren için önemlidir. Ancak günlük ve saatlik hesaplama yaparken İş Kanunu devreye girer. Haftalık 45 saat olan çalışma süresi üzerinden hesaplama yapılabilir. Çalışılan iş günleri, haftalık izinler ve en önemlisi de molalar dahil çalışma saatleridir. Peki net ve brüt maaş arasındaki fark nedir? Günlük maaş nasıl hesaplanır? Saatlik maaş hesaplama formülü nedir? Tek tek cevap veriyoruz...

NET VE BRÜT MAAŞ NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır. Yani işçinin eline geçen para bu değildir.

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen paradır.

GÜNLÜK MAAŞ HESAPLAMA

Maaş hesaplaması yaparken izin yaptığınız günleri de hesaba katmalısınız. Çünkü İş Kanunu'na göre iş yeri sahibi haftalık izin günlerinde de ödeme yapar. Kısaca toplam maaş miktarınızı izin günlerinizi çıkarmadan 30 gün üzerinden hesap etmelisiniz. Aldığınız net maaşı 30 güne böldüğünüzde günlük çalışma ücretinizi elde edersiniz.

SAATLİK MAAŞ HESAPLAMA

4857 sayılı İş Kanunu’nun iş süreleriyle ilgili 63. maddesinde: “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır." denmektedir. Buna göre çalışanın günlük 9 saat çalıştığını varsayarsak bir saatlik ücretini şu şekilde hesaplarız; İşçinin aylık ücreti 225’e bölünür ve bulunan sonuç işçinin saatlik ücretini ortaya çıkarır. Ya da önce net maaşınızı 30'a sonra da 9'a bölerek saatlik maaşınızı öğrenebilirsiniz.