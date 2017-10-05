Günlük rapora geçerek internet ölçümlemesinde 7 ülkenin arasına girdik

İnternet ölçümleme araştırmasında günlük raporlamayı başlatan IAB Türkiye, televizyon reytinglerinde olduğu gibi internetin performansını da ertesi gün reklam verenlerin bilgisine sunacak.

2022’DE DİJİTAL REKLAM TELEVİZYONU GEÇECEK

IAB Türkiye’nin günlük raporlamayı devreye almasıyla birlikte Türkiye, dünyada bu yöntemi kullanan 7 ülke arasına girdi. IAB Türkiye’nin İnternet Ölçümleme Araştırması’nda günlük raporlamayı kullanacak olmasının, doğru zamanda doğru hedef kitleye ulaşıp ulaşılamadığının bilgisini 24 saat içinde almayı sağlayacağı bildirildi.

2022 yılında Türkiye’de dijital reklam yatırımlarının televizyonu geçeceğini belirten IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, “Dijital reklam yatırımlarında 2011’den bu yana devam eden düzenli artış, bu tahminin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Kurşun, 2017 yılı sonunda Türkiye’de reklam yatırımlarının 2 milyar doları aşabileceğini de sözlerine ekledi.

Dr. Mahmut Kurşun

DİJİTAL REKLAM 335 MİLYAR DOLARI BULACAK

IAB raporuna göre, 2016 yılında yüzde 12.2 büyüyen Avrupa dijital reklam pazarının hacmi 37.1 milyar Euro’dan 41.8 milyar Euro’ya yükseldi. 2016’da, Avrupa’da dijital reklam yatırımları televizyonla arayı daha da açarak birinciliğe elde etti. Aynı dönemde dijital reklam yatırımları dünya genelinde 194 milyar dolar olarak gerçekleşti. Raporda, bu rakamın 2020 yılında 335 milyar dolara ulaşacağı ve 2021 yılında ise dünya reklam yatırımlarının yarısının dijitalden geleceği ortaya konuldu.