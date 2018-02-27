Sosyetik Ev Kadınları programında yer alan isimlerden olan Günsel Ülkü, dikkat çekiyor. Günsel Ülkü hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Günsel Ülkü kimdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Günsel Ülkü kimdir?

GÜNSEL ÜLKÜ KİMDİR?

Günsel Ülkü, eğitim hayatını Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Adını moda tasarımcısı olarak duyuran Ülkü, Fashion TV'de modacı olarak programlara da çıkmıştır. L'Atelier d'Existence isimli bir markanın tasarımcılığını yapan Günsel Ülkü, stüdyo çalışmaları ile bir süre müzik yapmıştır.

2018 Couture koleksiyonunu geçtiğimiz günlerde şirketinin 10. yıldönümünde Nişantaşı’nda bir kafede kutlayarak tanıtmıştır. Tasarım işinde oldukça başarılı olmakla birlikte bir çok ünlü ismin moda tasarım danışmanlığını yapmaktadır.

Pilates yapmayı da çok seven Günsel Ülkü sosyete dünyanın tanınan isimlerinden biridir. Bir çok davete ünlü isimlerle katılmıştır.

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