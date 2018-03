Baharın gelişini simgeleyen Nevruz bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Farsça nev (yeni) ve ruz (gün) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelen ve Eski İran takvimine göre yılın ilk günü kabul edilen Nevruz Bayramı hakkında farklı bakış açıları var.

Örneğin, Nevruz, Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır. İran kaynaklı bir inanışa göre Tanrı’nın evreni ve insanı yarattığı gün olarak kabul edilir. Alevi ve Bektaşi inanışında Hazreti Ali'nin doğum günüdür Nevruz...

Her kültürün, her bölgenin de Nevruz Bayramı'yla ilgili birbirinden farklı gelenekleri bulunuyor. İşte her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı ile ilgili gelenekler ve inanışlar...

NEVRUZ GÜNÜ NELER YENİR?

Nevruz günü yenilen yemekler arasında ıspanaklı börek, soğan kabuğu ile boyanmış yumurtalar, yufka, sarı burma, şeker, leblebi, lokum sayılabilir.

ATEŞ ÜZERİNDEN ATLAMA GELENEĞİ

Her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'nda etkinliklerin düzenlendiği alana geleneksel bir şekilde Nevruz Ateşi yakılır. Çünkü ateş, tarih boyunca eski Türkler tarafından kutsal olarak sayılmaktaydı. Eski Türkler, ateşi kutsal saydıklarından dolayı ateşle oynamaz, ateşe tükürmez veya ateşi söndürmezdi. Ateşin kendilerini kötülüklerden arındırdığını ve hastalıklardan koruduğunu düşünen eski Türkler, Nevruz kutlamalarında da ateş yakarak üzerinden atlardı.

SOĞAN KABUĞU İLE YUMURTA BOYANIR

Bugün aynı zamanda türbeler ziyaret edilir,dilekler tutulur. Kırlarda çeşitli eğlenceler düzenlenir. Maniler söylenir,niyet çekilir, baharın ilk çiçekleri toplanır. Soğan kabuğu ile boyanmış yumurta pişirilip yenilerek bolluk ve bereket dileklerinde bulunulur. Yüksek bir tepeye ateş yakılarak baharın geldiği müjdelenir.

ERKEKLER KARA SÜREREK SU KAYNAKLARINA GİDER

Tunceli çevresinde Nevruz günü erkekler alınlarına kara sürerek su kaynaklarına giderler. Bu karaları kaynak suyuyla yıkayanların dileklerinin kabul olacağına inanılır.

AĞAÇLAR BEZ BAĞLANIR

Mersin-Silifke bölgesindeki Toras Türkmenleri, "Mart İpliği" adıyla bilinen Nevruz'da ağaçlara bez bağlayıp, yaylalara çıkar. O yıl 20 kuzu veya oğlağı olan sürü sahibi bir kurban kesip konuklara ikram eder. Ayrıca da mezarlıklar ziyaret edilir.

UYANIK OLANLARIN TÜM DİLEKLERİ GERÇEKLEŞİR

Gaziantep ve çevresinde Nevruz'a "Sultan Navruz" adı verilir. Halk arasındaki inanca göre, Sultan Navruz, güzel bir kızdır ve 21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gece batıdan doğuya doğru göç eder, bir başka inanca göre ise kuş kılığında uçan bir derviştir. Nevruz gecesi Sultan Navruz'un geçtiği saatte uyanık olanların bütün dileklerinin gerçekleştiğine inanılır.

İPLİK VE İĞNELER BİRLEŞİRSE...

Kars civarında bir evde toplanan genç kız ve erkekler, küçük bir çocuğu su almaya gönderirler. Çocuk hiç konuşmadan ve arkasına bakmadan bir kova su getirir. Kovanın içerisine orada bulunanlarca renkli iplikler ve iğneler atılır. Birbiriyle birleşen iplik ve iğnelerin sahiplerinin birbiriyle evleneceğine inanılır.

EDİRNE'DE ESKİ HASIRLAR YAKILIR

Edirne’de Sultan Nevruz adı verilen eğlencelerde, eski hasırlar yakılıp “Mart içeri, pire dışarı” diyerek üzerinden

PİKNİK YAPILIR

Kırklarelinde halk üzeri boyanmış yumurta, börek, lokma gibi yiyeceklerle kırlara giderek eğlenir.

AKARSUDAN GETİRİLEN SU HAYVANLARA SERPİLİR

Giresun'da ise Nevruz'da sabah erkenden kalkılarak çevredeki akarsulardan getirilen sular hayvanların üzerine serpilir.

