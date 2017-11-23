Son dakika! Günün ilk kar tatili haberi geldi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ısının düşmesiyle Şalpazarı ilçesinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

AA'nın haberine göre; yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı ilçe genelindeki okullarda eğimine 24 Kasım Cuma ara verildi.

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