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Fenerbahçe, Brezilyalı Fernandao için 3 milyon euro, Ozan Tufan içinse 8 milyon euro talep ediyor. İki futbolcu için henüz resmi bir teklif gelmedi fakat sözlü belirtilen rakamlar istenen fiyatın çok altında. (Fanatik)