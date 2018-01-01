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İngiltere'nin önemli gazetelerinden The Sun'a göre Everton, Cenk Tosun'a yıllık 7.5 milyon pound (8.5 milyon euro) verecek. Yarın imza için Goodison Park'a gidecek olan Cenk Tosun haftalık 145 bin pound kazanacak. Cenk Tosun'a 4,5 yıllık imza attıracak olan Everton, Beşiktaş'a da 25 milyon pound + 3 milyon pound bonus olmak üzere 28 milyon pound ödeyecek.