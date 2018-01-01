SEÇİM KOZU MESUT ÖZİL
Fenerbahçe, ara transfer döneminde sol bek ve sağ kanat transferi için çaba sarfederken, Başkan Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs ayındaki genel kurul için Mesut Özil'i transfer etmeye hazırlandığı iddia edildi!
29 yaşındaki Mesut Özil'in sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona eriyor. Bu yüzden bonservis problemi yok. Fenerbahçe Arsenal'den vergiler hariç yıllık net 3.4 milyon Euro alan Özil'e yıllık 5 milyon Euro ile birlikte yine 5 milyon Euro imza parası önerecek. (Fotomaç)
CENK TOSUN'UN YILLIK ÜCRETİ...
Everton'a transferi an meselesi olan Cenk Tosun için Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cenk Tosun'un Everton ile el sıkıştığını yazan İngiliz basını, milli yıldızın alacağı ücreti de açıkladı.
İngiltere'nin önemli gazetelerinden The Sun'a göre Everton, Cenk Tosun'a yıllık 7.5 milyon pound (8.5 milyon euro) verecek. Yarın imza için Goodison Park'a gidecek olan Cenk Tosun haftalık 145 bin pound kazanacak. Cenk Tosun'a 4,5 yıllık imza attıracak olan Everton, Beşiktaş'a da 25 milyon pound + 3 milyon pound bonus olmak üzere 28 milyon pound ödeyecek.
LOVE SAVAŞI
Vagner Love transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Fatih Terim golcü futbolcuyu arayarak Galatasaray’a “seni istiyorum” dedi. Love’un cevabı “Kulübümle anlaşın, seve seve oynarım” oldu. Bu arada Love için Beşiktaş da devreye girdi. Teknik direktör Şenol Güneş, Vagner Love transferini bitirin talimatı verdi. (Fanatik)
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