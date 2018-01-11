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RB Leipzig'e transfer olan ve Galatasaray'a kiralık olarak dönmesi gündemde olan Bruma'nın menajeri, böyle bir hamlenin imkansız olduğunu açıkladı. Menajer Balde "Fatih Terim'e hayran ama yoluna Leipzig'le devam etmek istiyor." ifadelerini kullandı. (Milliyet)