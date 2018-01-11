Fatih Terim, Emre Mor'u, "Çok yeteneklisin ancak çalıştığın teknik direktörler seni anlamıyor. 1,5 yıl bizde kal, seviye atlarsın." sözleriyle ikna etti. (Fotomaç)
Cenk Tosun'u 22 milyon Euro garanti ücretle Premier Lig ekiplerinden Everton'a satan Beşiktaş, milli golcünün yerine Juventus'tan Mario Mandzukic'i düşünüyor. İtalyan basını siyah-beyazlıların, Hırvat yıldız için harekete geçtiğini yazdı. (Fanatik)
İspanya'da yayın yapan Sport gazetesi, Barcelona'nın Arda Turan transferi için Başakşehir'den 10 milyon Euro talep ettiğini yazdı. Tecrübeli futbolcunun Barcelona'ya maliyeti bugüne kadar 54 milyon Euro oldu! (Fotomaç)
RB Leipzig'e transfer olan ve Galatasaray'a kiralık olarak dönmesi gündemde olan Bruma'nın menajeri, böyle bir hamlenin imkansız olduğunu açıkladı. Menajer Balde "Fatih Terim'e hayran ama yoluna Leipzig'le devam etmek istiyor." ifadelerini kullandı. (Milliyet)
Portekiz basınına göre Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Talisca'nın kulübü Benfica, Brezilyalı futbolcuyla olan sözleşmesini 2 yıl uzattı. Instagram'dan bu haber üzerine hikaye paylaşan Talisca "Yalanlarla kirlenmiş bir dünya! Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler Tanrım" ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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