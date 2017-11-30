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Trabzonspor kanadı ise Abdülkadir için şimdilik 'tok satıcı' rolünü oynuyor. Bordo-mavililer henüz Abdülkadir için herhangi bir bonservis bedeli belirlenmediğini, hatta şu an için oyuncuyu satmayı düşünmediklerini İspanyol kulübüne iletti.