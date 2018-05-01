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Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılıların golcüsü Gomis için bir Çin kulübü devreye girdi ve Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis, Gomis'e ise yıllık 10 milyon euro önerdi. Galatasaray'ın sezon sonunda bu teklifi değerlendireceği belirtildi.