Günün transfer haberleri (29 Kasım 2017)

Fazla kiloları nedeniyle uzun süre Shanghai Shenhua forması giyemeyen Tevez, Çin'de sezonun bitmesiyle birlikte ülkesi Arjantin'e döndü.
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Çinli yetkililerinin önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek geleceğini masaya yatıracağı kaydedildi.
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Geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında yer alan haberlerde Tevez'e Boca Juniors'un haricinde Beşiktaş, Flamengo ve bir Meksika ekibinin ilgisinin olduğu belirtilmişti.
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Shanghai Shenhua, Çin Süper Ligi'nde sezonu 35 puanla 11. sırada bitirebilmişti. Carlos Tevez (33) ise süre aldığı 16 karşılaşmada 4 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.
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Çin ekibi, geçtiğimiz günlerde takımın Kolombiyalı 10 numarası Giovanni Moreno'nun sözleşmesi 2 yıl uzatmıştı. Arjantinli'nin durumu ise transfer zirvesinden sonra netlik kazanacak.
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Dünyaca ünlü futbolcunun mukavelesi 31 Aralık 2018'de tamamlanacak. Yani 1 yıl kadar bir süre kaldı.
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Carlos Tevez'in bundan sonra Çin'de oynamak istemediği öğrenildi. Eski kulübü Boca Juniors'a transfer olmazsa Beşiktaş en güçlü aday olarak duruyor.
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Siyah-Beyazlılar, onu transfer etmeyi başarırsa Şampiyonlar Ligi'nde de oynatabilecek. Teknik Direktör Güneş'in transfere onay verdiği öğrenildi. Cenk ve Negredo'nun ardından Tevez de kadroya katılırsa özellikle hücum hattında birçok kaliteli ayak olacak.
(Akşam)
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SHAW OLMADI, YENİ ROTA BLIND
Fenerbahçe, Manchester United'dan Luke Shaw'ı ikna edemeyince takım arkadaşı Daley Blind'e yöneldi. Mourinho, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollanda'nın satışına onay verdi.
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Aykut Kocaman, yönetimle yaptığı son transfer toplantısında önceliğin sol beke verilmesini talep etmişti. Fenerbahçe'nin bu bölge için ilk hamlesi Luke Shaw olmuştu.
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Ancak Manchester United'ın yıldızı, ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyleyerek teklifi geri çevirmişti. Sarı-Lacivertliler şimdi ManU'nun bir diğer oyuncusu Daley Blind'e yöneldi.
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Blind'in adı yaz aylarında hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulübün uzatmak için 1 yıl opsiyonu var.
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Jose Mourinho, yönetimden sol bekler Shaw ve Blind ile sağ bek Darmian'ın gönderilmesini talep etti. Fenerbahçe eğer Hollandalı oyuncuyu ikna edebilirse, ocak ayında bu transferi bitirebilir.
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Ajax altyapısından yetişen Blind, 2014'te 82 milyon TL bonservis bedeliyle Manchester United'a imza atmıştı. Başarılı futbolcu sol bekin yanı sıra stoper ve orta sahada da görev yapabiliyor. (Fanatik)
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CENK KARARINI BİLDİRDİ
Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken Cenk Tosun, sezon sonuna kadar transferle ilgilenmeme kararı aldı.
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Menajeri Ceylan Çalışkan'la konuşan yıldız forvet, "Beşiktaş'ta mutluyum ve Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Bu sezon için bana teklifler gelirse hepsini geri çevir. Sadece Beşiktaş'ın başarısına odaklandım" dedi.
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Bundan kısa süre önce de bir açıklama yapan Cenk, "Son karar başkanımızındır. Sezon sonunda o ne derse o olur" demişti. Beşiktaş Yönetimi, başta Cenk Tosun olmak üzere ocak ayında kimseyi satmayacak.
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Newcastle Kulübü'nün teklifi de ortaya çıktı. Newcastle'ın Cenk için Beşiktaş'a 10 milyon Euro ve 23 yaşındaki Sırp santrfor Aleksandar Mitroviç teklif etti. Teknik direktör Şenol Güneş ise bu futbolcunun Cenk'ten doğacak boşluğu dolduramayacağını belirterek bu teklifi veto etti.
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Güneş'in yönetime, "Cenk'i ancak büyük paralar verilirse, kulübün menfaati için gözden çıkarabilirim. Aksi takdirde olmaz. Ayrıca gitmesi halinde en az onun ayarında bir golcü isterim. Ancak bu gerçekleşirse transferine onay verebilirim" dediği bildirildi.
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Beşiktaş Yönetimi de Cenk'i 20 milyon Euro'dan aşağı bir rakama vermek istemezken; başta alt yapı sorumlusu Gökhan Keskin olmak üzere çeşitli ülkelere temsilcilerin gönderildiği ve santrfor arayışlarına girişildiği ileri sürüldü. (Akşam)
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VOLKAN DEMİREL SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel'le yeni sözleşme yapılıyor.
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Bu sezon başında eleştirilen takım kaptanı Volkan Demirel, son dönemdeki performansıyla birlikte Carlos Kameni'yi yedek kulübesine göndererek kaleyi yeniden teslim aldı.
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40 yaşına kadar kariyerini sürdürmek isteyen Volkan'dan memnun olan Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti.
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İdareciler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki eldivenin kontratını 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.
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Yaklaşık 1 ay önce kariyerini Amerika'da sürdürmeyi düşünen Volkan'ın, yönetimin bu hamlesinden dolayı çok mutlu olduğu belirtildi. (Akşam)
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SALİH'E TALİP
Fenerbahçe'nin sezon başında İsviçre temsilcisi Sion'a kiraladığı Salih Uçan'a sürpriz bir talip çıktığı öne sürüldü.
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Bundesliga ekiplerinden Hamburg'un İsviçre Ligi'nde forma giyen genç oyuncu için sarı-lacivertli ekibe 2.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi.
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Fenerbahçe Yönetimi'nin de bu kararı Aykut Kocaman'a bıraktığı kaydedildi. Salih Uçan sezon başında Sion'a kiralık olarak gönderilmişti.
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Fenerbahçe'de bir türlü beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen Salih, bu sezon Sion formasıyla 10 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)
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FERNANDAO'DAN VAZGEÇTİLER
Devre arasında forvete mutlaka takviye yapacak olan Bursaspor'da gündemdeki isimlerin başında Fenerbahçeli Fernandao geliyordu. Bursaspor'da 23 golle kral olduktan sonra İstanbul'un yolunu tutan oyuncunun ara transferde kiralanacağı yüksek sesle konuşuluyordu.
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Yıldız oyuncu için harekete geçmeye hazırlanan yönetime ise teknik direktör Paul Le Guen'den veto geldi.
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Sivasspor maçından bu yana 3-5-2 sistemiyle oynayan Fransız Teknik adam, yönetime verdiği raporda, "Bizim daha hareketli, hızlı bir forvet ihtiyacımız var. Fernandao kaliteli bir oyuncu. Ancak sistemize tam olarak uyan bir isim değil" sözleriyle görüş belirtti.
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Yönetimin bu gelişme üzerine listedeki alternatif isimlere yöneldiği gelen haberler arasında. (Fanatik)
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SOL BEKE JEAN MOTA
Fenerbahçe'de bir süre önce gündeme gelen Jean Mota defteri tekrar açıldı. Gizli bir şekilde yürütülen transfer operasyonunda sarı-lacivertli kulübün kurmayları 20 Kasım'da oynanan Santos-Gremio maçını izledi.
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Mücadelede Santos'un 24 yaşındaki sol beki Jean Mota'yı takip eden Fenerbahçeli scout'lar, ayrıca eski oyuncuları Cristian Baroni'den de Brezilyalı futbolcu ile ilgili bilgi aldılar.
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Sonrasında yönetime oyuncuyla ilgili olumlu raporlar gönderildi ve başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla görüşmeler başladı. Bu arada A Tribuna gazetesi de bu transfer girişimine sayfasında yer verdi.
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Haberde "Türk ekibi, Jean Mota için geldi ve iki taraf da bu transfer için istekli" ifadesi kullanılırken, 24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'ya gitmek istediğine vurgu yapıldı.
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Fenerbahçe'nin yaklaşan ara dönem öncesi imzayı attıracağı iddia edildi. Bir süredir farklı isimler isimler üzerinde duran sarı-lacivertli kulübün listesinde Bursasporlu Aziz Behich de var. (Fotomaç)
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CİMBOM'UN İLACI RAKITSKY
Ligde bir dakika bile süre almayan Donk'la yollarını ayırmaya hazırlanan G.Saray açılan yabancı kontenjanını savunmaya kullanacak. Elindeki tüm stoperlerin sağ ayaklı olduğuna dikkat çeken Tudor'un solak defans oyuncusu için Shakhtar Donetsk'ten Yaroslav Rakitsky'yi yönetime söylediği ortaya çıktı.
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Asıl mevkisi sol stoper olan Rakitsky sol bekte de görev yapabiliyor. Üçlü savunma denemelerini seven Tudor'un çok yönlü defans oyuncusu Rakitsky için olumlu rapor verdiği öğrenildi.
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Shakhtar ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu Ukrayna Milli Takımı'nda 47 kez forma giydi. Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Rakitsky 1.85 boyu ile hava toplarına da hakim.
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Igor Tudor, Rakitsky'yi hem dörtlü savunmada Maicon'un partneri hem de üçlüye dönmesi halinde sol stoper olarak düşünüyor. (Sabah)
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YASİN'İN YENİ DURAĞI LA LIGA
Aytemiz Alanyaspor karşısında bir gol atıp, diğerinde de asist yapan dün gece ise iki gol kaydeten Yasin Öztekin yeniden vitrine çıktı.
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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yenilenmeyen 30 yaşındaki futbolcu için menajer Ahmet Bulut’un İspanya La Liga ekiplerinden ikisiyle anlaşma sağladığı öğrenildi.
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Bu sezon yedek kulübesinin gediklileri arasında yer alan ve hiç ilk 11’de yer alamayan tecrübeli futbolcunun durumu, geçen haftaki çıkışıyla bir kez daha konuşulmaya başlandı.
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Bulut’un, Galatasaray’daki durumunun netleşmesine göre Yasin’in transferini gerçekleştireceği bildirildi. Türkiye’den birçok takımının teklifte bulunduğu Yasin’e son olarak Göztepe ile Karabük resmen talip olmuştu.
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Ancak yurt içinde Galatasaray dışında bir takımda görev almayı düşünmeyen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpte kendine gelecek görememesi halinde İspanya’ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
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İspanya’da çok güçlü ilişkileri olduğu bilinen Ahmet Bulut’un Galatasaray ile devam edilmemesi halinde Yasin Öztekin’i Valencia veya Deportivo’dan birine pazarlayacağı ifade edildi.
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Cim-Bom, yeni mukavele konusunda geçtiğimiz aylarda bir prensip kararı almış ve sezon devam ederken kesinlikle yeni sözleşme yapmama kararı almıştı. Sarı-kırmızılı yönetim sadece bazı istisnai durumlarda bunu delebilecek. (Milliyet)
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PAZDAN GELİYOR
Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yönetimin yaptığı toplantının neticesinde stoper takviyesi kesinlik kazandı. Bu bölge için sezon başında alınan Hubocan’ın beklentilerin gerisinde kalması, Durica’nın sakatlık problemi ve inişli-çıkışlı performansı, yeni arayışları kaçınılmaz kılmıştı.
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Bu doğrultuda gündeme gelen ve teknik ekibin de onay verdiği isim Michal Pazdan oldu. Bir süredir takip edilen, ayrıca farklı noktalardan oldukça iyi referanslar da alınan 30 yaşındaki Pazdan için aracılar vasıtasıyla temas da kurulduğu öğrenildi.
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Mukavelesi 2019 yılında bitecek olan deneyimli savunmacının Trabzonspor’un ilgisinden çok memnun kaldığı devre arasında şartların masaya yatırılarak konuya nokta konulabileceğinin mesajını verdiği belirtildi.
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Bu arada Bordo-Mavililer’in Pazdan’ın kulübü Legia Varşova ile de temas kurduğu, resmi teklif hazırlığı yaptığı gelen haberler arasında. Son derece pozitif seyreden transfer çalışmalarında büyük bir aksilik olmazsa Aralık ayının ortasına kadar işin imza aşamasına gelmesi bekleniyor. (Fanatik)
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FENER'E BİR BREZİLYALI DAHA
Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'te forma giyen 'Atom Karınca' lakaplı Bernard'ı listesine aldı.
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Ağırlıklı olarak orta alanın solunda görev yapmasına rağmen sağ kanat ve ofansif orta saha olarak da görev yapabilen 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için sarı lacivertliler harekete geçti.
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Tekniği ve hızıyla ön plana çıkan Bernard için Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Ukrayna kulübünün kapısını çalacak. Shakhtar ile sözleşmesi Haziran 2018'de sona erecek olan Bernard'ın transferi Fenerbahçe devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle kapatmayı hedefliyor.
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Brezilyalı oyuncunun da vatandaşları Giuliano ve Josef faktörü nedeniyle Kanarya'ya gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. 1,64'lük boyuyla 'Atom Karınca' olarak adlandırılan Bernard, Shakhtar formasıyla bu sezon 20 maçta 7 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. (Amkspor)
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