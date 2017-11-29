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Günün transfer haberleri (29 Kasım 2017)

29.11.2017 - 10:42 | Güncelleme:

  • 1 Günün transfer haberleri (29 Kasım 2017)
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    TEVEZ BOMBASI!

    Fazla kiloları nedeniyle uzun süre Shanghai Shenhua forması giyemeyen Tevez, Çin'de sezonun bitmesiyle birlikte ülkesi Arjantin'e döndü. 

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  • 2 Günün transfer haberleri (29 Kasım 2017)
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    Çinli yetkililerinin önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek geleceğini masaya yatıracağı kaydedildi. 

  • 3 Günün transfer haberleri (29 Kasım 2017)
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    Geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında yer alan haberlerde Tevez'e Boca Juniors'un haricinde Beşiktaş, Flamengo ve bir Meksika ekibinin ilgisinin olduğu belirtilmişti.

  • 4 Günün transfer haberleri (29 Kasım 2017)
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    Shanghai Shenhua, Çin Süper Ligi'nde sezonu 35 puanla 11. sırada bitirebilmişti. Carlos Tevez (33) ise süre aldığı 16 karşılaşmada 4 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

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  • 5 Günün transfer haberleri (29 Kasım 2017)
    5 | 57

    Çin ekibi, geçtiğimiz günlerde takımın Kolombiyalı 10 numarası Giovanni Moreno'nun sözleşmesi 2 yıl uzatmıştı. Arjantinli'nin durumu ise transfer zirvesinden sonra netlik kazanacak. 

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Yorumlar 1
  • Misafir 3 dakika önce
    Ali Koç başkan olunca bize ostrendus forvetini transfer edecek
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