Günün transfer haberleri (29 Kasım 2017)

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Sivasspor maçından bu yana 3-5-2 sistemiyle oynayan Fransız Teknik adam, yönetime verdiği raporda, "Bizim daha hareketli, hızlı bir forvet ihtiyacımız var. Fernandao kaliteli bir oyuncu. Ancak sistemize tam olarak uyan bir isim değil" sözleriyle görüş belirtti.