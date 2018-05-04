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Takımın teknik patronu Juan Carlos Unzue, konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncusunun hem davranışları hem de düşük performansından şikayet etmişti.Daha sonrasında kulüp tarafından psikolojik destek aldığı ortaya çıkan Emre, bir özür mesajı yayımlamış hem takım arkadaşlarından hem de taraftarlardan özür dilemişti.