Bu sezon Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği ve hiç forma şansı bulamayan Arda Turan, Katalan ekibinin İspanya Kral Kupası'nda oynadığı Celta Vigo maçında da kadroya alnmadı. Bu son gelişmenin ardından Arda Turan'ın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Gelen bilgilere göre milli futbolcu, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
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Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisinin dışında Arda'nın Medipol Başakşehir'e 'Evet' dediği belirtiliyor. Haberde Göksel Gümüşdağ'ın iki kişilik yönetici ekibi ile gizli yürüttüğü transfer hareketında sona gelindiği kaydedildi. Barcelona da ikna edilirse birkaç gün içerisinde Arda, Başakşehir'in yeni yıldızı olacak.
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6 İÇİN 2,5 MİLYON EURO
Yapılan teklife göre Arda Turan önce sezon sonuna kadar kiralanacak ardından 1 yıl daha kiralama hakkı elde edilecek. Kiralama ücretinde anlaşma sağlandığı anda imzalar atılacak. İddialar, Başakşehir'in 6 ay için Arda Turan'a 2,5 milyon Euro teklif ettiği yönünde. 30 yaşındaki yıldız Barcelona'dan senelik 7 milyon Euro kazanıyor.
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ABDULLAH AVCI’DAN AÇIK KAPI
Öte yandan Abdullah Avcı, Arda Turan konusunda çok önemli açıklamalar yaptı. Avcı, yıldız oyuncunun 1 haftadır kendileri ile anıldığını belirterek “Geçen hafta itibarıyla böyle bir şey yoktu ama oğlum baskı yapıyor ‘Ara konuş’ diye! Arda ve Başakşehir ile ilgili menfaatler doğrultusunda ortak karar neyse karşılıklı konuşularak karar verilir ama şu an için böyle bir şey yok. Arda, Atletico’ya giderken de Barcelona’ya giderken de fikir alışverişi yapmıştık. Böyle bir durum olursa bunu onunla oturup konuşuruz. Geçen hafta yılbaşı nedeniyle aradı yeni yılımızı kutladı, onun dışında şu anda bir gelişme yok” ifadelerini kullandı.
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Devre arası transfer döneminde sol bek arayışları bulunan Fenerbahçe'de rota daha önce Giuliano ve Luis Neto transferlerinin yapıldığı Zenit ST. Petersburg'a döndü. Yıllardır Rus ekibinde forma giyen İtalyan savunmacı Domenico Criscito'nun menajeri, transfer ve Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalar yaptı!
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Fanatik'in haberine göre menajer D'Amico Andrea, oyuncusu için Fenerbahçe'yle görüştüğü iddialarına "Hayır. Kimse bizle görüşmedi. Fenerbahçe'den ya da herhangi bir Türk kulübünden bizi arayan olmadı. Oyuncumla 1-2 hafta içinde görüşeceğim. O zaman transfer konusunu konuşacağız ama ara transfer için kimseden herhangi bir teklif almadık." yanıtını verdi. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon Zenit formasıyla toplamda 28 maça çıktı, 4 gol 4 asistlik katkısıyla iyi bir performans sergiledi.
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Criscito, ligde çıktığı 20 maçın hepsinde 90 dakika sahada kaldı. İtalyan oyuncu sol bek, stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyebiliyor.
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CENK'İN YERİNE 4 ADAY
Teknik direktör Şenol Güneş’in, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Islam Slimani’nin ismini yönetime vermesi üzerine Başkan Fikret Orman ve kurmayları harekete geçti. Ada temsilcisi ile kiralık formülü üzerinden anlaşma zemini arayan siyah-beyazlı yönetim, İngiliz ekibinden olumsuz yanıt aldı.
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Fanatik'in haberine göre, Cezayirli futbolcuyu kiralamak istemeyen Leicester City, Beşiktaş’tan 17 milyon Euro talep etti. Beşiktaş ise bu istek üzerine transferde geri adım attı. Gözünü Süper Lig’teki yıldızlara çeviren siyah-beyazlılar, Emmanuel Adebayor, Samuel Eto’o, Vagner Love ve Adis Jahovic’i transfer listesine ekledi. Bu isimler üzerinde değerlendirmeler yapan Kara Kartal, oyuncuların kulüpleriyle de ilk teması kurdu.
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EMRE MOR'A YAKIN TAKİP!
Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu günlerde Milli Takım'a kazandırarak yıldızının parlamasına katkıda sağladığı Emre Mor, Galatasaray'a yaklaşıyor! Sezon başında Borussia Dortmund'dan ayrılarak Celta Vigo'nun yolunu tutan genç yıldız, aradığını İspanya'da da bulamadı. Öte yandan Fernando Muslera'nın 20 yaşındaki kanat oyuncusunu Twitter üzerinden takip etmesi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
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Celta Vigo'nun teknik direktörü Juan Carlos Unzue, dün transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Fotomaç'ta yer alan habere göre takımda altı orta saha oyuncusunun bulunduğunu hatırlatan çalıştırıcı, "Ancak bunlardan birisi giderse transfer yapabiliriz" yanıtını verdi. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Unzue'nin ayrılık için işaret ettiği isim Emre Mor...
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FENERBAHÇE'YE PASTORE!
Neymar ve Kylian Mbappe transferleri nedeniyle UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacında olan Paris Saint-Germain, yıldız futbolcularını elinden çıkarmaya bakıyor. Fenerbahçe de ayrılması gündemde olan futbolculardan Javier Pastore için harekete geçti.
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Posta'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Arjantinli yıldızın satış opsiyonuyla kiralanması için Fransız kulübü ile görüşmelere başladı. Pastore, bu sezon 13 lig maçında forma giyerken 4 gol 1 asist üretti.
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LATOVLEVICI İMZA ATIYOR
Galatasaray'da gözden çıkarılan Rumen sol bek Iasmin Latovlevici, Sivasspor'a imza atmak üzere. Galatasaray'dan 750 bin Euro yıllık ücret kazanan 31 yaşındaki futbolcunun ücretinin bir bölümü, yine sarı kırmızılı kulüp tarafından karşılanacak.
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SNEIJDER, BÜLENT UYGUN'UN YANINA!
De Telegraaf'ın haberine göre; Wesley Sneijder, Bülent Uygun'un çalıştıracağı Katar ekibi Al-Gharafa ile 1,5 yıllığına anlaştı. Anlaşmayı duyuran Hollanda basını, Bülent Uygun'un bu transferi çok istediğini ve Sneijder ile özel bir görüşme yaptığını haberin detaylarına taşıdı. Bu sezon Nice formasıyla Fransa Lig 1'de 5 maça çıkan Sneijder, gol veya asist yapamadı.
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FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ MOUTINHO'NUN ÖNÜNDE 2 YOL VAR!
Monaco ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldızı devre arası transfer döneminde sarı lacivertliler kadar ülkesinin iki takımı Sporting ve Porto da istiyor. 2 kulüp, 31 yaşındaki yıldızı 'Eve dönüş' kozuyla, Kanarya ise 3 milyon Euro'luk yıllık ücretle ikna etmeye çalışıyor. Fransızlar da para kazanarak yolları ayırmaktan yana... (FANATİK)
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YENİ HAGI GELİYOR!
SKY Italia'nın haberine göre Galatasaray, efsanevi futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yle ilgileniyor! Kariyerini Fiorentina'da sürdüren genç yıldız, beklediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle ayrılmayı kafasına koymuş durumda. Romanya basınında çıkan haberler de İtalyanlar'ın iddialarını destekler nitelikte. Rumen medyasına göre Hagi'nin oğlunu takımda görmek isteyen Fatih Terim, eski öğrencisiyle bir araya geldi.
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YÖNETİM VE GÜNEŞ, BALOTELLI'YI GÖRÜŞÜYOR
Cenk Tosun'un Everton'a transferinin ardından hücum bölgesinde zaafiyet yaşamak istemeyen ve santrfor arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim ve Şenol Güneş, gündeme gelen Mario Balotelli'yle ilgili olarak karara varmaya çalışıyor. Milliyet'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, İtalyan golcü Mario Balotelli konusunda teknik direktör Şenol Güneş’in endişelerini gidermeye çalışıyor.
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Teknik patron Güneş dünkü basın toplantısında Balotelli hakkındaki çekincelerini dile getirdi. Şu an için Balotelli’ye karşı mesafeli olan Güneş’in, siyah-beyazlı futbolcuların gecikmiş alacakları ödenmeden Cenk Tosun’dan gelen paranın yeni forvete harcanmasını istemediği ifade edildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin de ödemeler konusunda Şenol Güneş ile aynı düşüncede olduğu vurgulandı.
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FORMUNUN ZİRVESİNDE!
İtalyanların hırçın çocuğu Mario Balotelli kariyeri boyunca Inter, Manchester City, Liverpool ve Milan gibi dev kulüplerin formasını giydi. Agresif oyun tarzı ve yaşadığı kavgalarla adından sıkça söz ettiren 27 yaşındaki golcü oyuncu, Fransız ekibi Nice’de farklı bir kimliğe büründü. Geride kalan 1,5 sezonda Nice formasıyla 44’ü ilk 11’de olmak üzere 49 resmi maça çıkan Balotelli rakip fileleri 33 kez havalandırarak maç başına 0,67 gol rakamı yakaladı. Çalkantılı futbol kariyerinin en parlak dönemini yaşayan İtalyan forvet sezonun ilk yarısında 21 maçta 16 gole imza attı.
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SAKIB'DA İŞLEM TAMAM
Emmanuel Mas'ın, ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a transfer olmasının ardından sol bek bölgesindeki açığı kapatmak isteyen Trabzonspor, Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç transferini bitirmeye kararlı... (FANATİK)
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SOLA SON ADAY: BRUNO PERES!
Sezon başında Kardemir Karabük’ten alınan Iasmin Latovlevici’den istediği verimi alamayan Galatasaray’da sol bek için arayışlar devam ediyor. Asamoah ve Evra ile görüşme halinde oldukları bilinen Sarı-Kırmızılılar için yeni bir isim daha ortaya atıldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Cimbom’un Roma forması giyen Bruno Peres ile ilgilendiği öne sürüldü. Sezon başında Torino’dan 12.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Roma’ya transfer olan Brezilyalı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Cimbom’un Peres için Benfica’yla yarıştığı iddia edildi.
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BEN ARFA HAFTAYA KALDI!
Fenerbahçe'nin her konuda prensip anlaşmasına vardığı konuşulan Hatem Ben Arfa, Paris Saint-Germain'den alacağı olan 10 milyon Euro'nun bir an önce tahsil edilmesini istiyor. Fanatik'te yer alan habere göer taraflar, Ben Arfa'nın menajeri üzerinden bu hafta Paris'te bir buluşma gerçekleştirecekti. Ancak PSG’nin şu an diğer transfer işlerine odaklandığı, bu yüzden 30 yaşındaki futbolcuya önümüzdeki hafta için randevu vereceği bildirildi.Artık tüm gözler, haftaya yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.
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ASAMOAH'A YENİ TEKLİF
Sarı kırmızılılar, Asamoah için Juventus'a 1.5 milyon Euro teklif edecek. Galatasaray'da plan hem Evra'yı hem de Asamoah'ı kadroya katmak. Ancak Juve oyuncuyu bırakmazsa, Aslan işi sezon sonunda bedava bitirecek. (FANATİK)
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JOSE SOSA'YA SAN LORENZO TALİP
Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Jose Sosa'ya ülkesinden talip var. Arjantin basınında yer alan haberlere göre San Lorenzo kulübü 32 yaşındaki bordo mavili oyuncuyu gündemine aldı. Ancak Tangocu'nun kazandığı yıllık ücretin fazla olması nedeniyle Arjantin ekibinin transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu belirtildi.
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BESSAT LİSTEYE GİRDİ
Emmanuel Mas'ı Boca Juniors'a satan Trabzonspor, sol bek arayışlarına ara vermeden başladı. Yerli oyunculardan Antalyalı Sakıb Aytaç için kulübünü iknaya çalışan bordo mavililerin listesine son olarak Fransa'da Caen'da oynayan Vincent Bessat'ın girdiği ifade edildi. (STAR)
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SOL KANAT UÇUŞA GEÇİYOR!
Transfer için kollarını sıvayan Galatasaray'da gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Bu ay içerisinde seçime gidecek Galatasaray'da mevcut başkan ve yeni yönetim için aday olan Dursun Özbek'in Fatih Terim'i mutu edecek bir oyuncu almak istediği öğrenildi. Fotomaç'ta yer alan habere göre Özbek'in ajandasındaki bu sürpriz isim Shakhtar Donetsk'in Brezilyalısı Bernard!
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Haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Shakhtar Donetsk'in transferde sorun çıkarmayacağı ve iki kulübün makul bir oranda anlaşacağı belirtiliyor. Özbek'in sol kanadın tozunu attırması beklenen oyuncuyu alarak Fenerbahçe ile de anılan Bernard'ı alarak ezeli rakibine de bir çalım atmayı planladığı belirtiliyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, Taffarel, Maicon, Mariano ve Fernando'nun sarı-kırmızılı formayı giymeyesi nedeniyle Galatasaray çok sıcak baktığı bildirildi.
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