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ABDULLAH AVCI’DAN AÇIK KAPI

Öte yandan Abdullah Avcı, Arda Turan konusunda çok önemli açıklamalar yaptı. Avcı, yıldız oyuncunun 1 haftadır kendileri ile anıldığını belirterek “Geçen hafta itibarıyla böyle bir şey yoktu ama oğlum baskı yapıyor ‘Ara konuş’ diye! Arda ve Başakşehir ile ilgili menfaatler doğrultusunda ortak karar neyse karşılıklı konuşularak karar verilir ama şu an için böyle bir şey yok. Arda, Atletico’ya giderken de Barcelona’ya giderken de fikir alışverişi yapmıştık. Böyle bir durum olursa bunu onunla oturup konuşuruz. Geçen hafta yılbaşı nedeniyle aradı yeni yılımızı kutladı, onun dışında şu anda bir gelişme yok” ifadelerini kullandı.