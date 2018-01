23 | 28

BEN ARFA HAFTAYA KALDI!

Fenerbahçe'nin her konuda prensip anlaşmasına vardığı konuşulan Hatem Ben Arfa, Paris Saint-Germain'den alacağı olan 10 milyon Euro'nun bir an önce tahsil edilmesini istiyor. Fanatik'te yer alan habere göer taraflar, Ben Arfa'nın menajeri üzerinden bu hafta Paris'te bir buluşma gerçekleştirecekti. Ancak PSG’nin şu an diğer transfer işlerine odaklandığı, bu yüzden 30 yaşındaki futbolcuya önümüzdeki hafta için randevu vereceği bildirildi.Artık tüm gözler, haftaya yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.