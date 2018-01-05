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Günün transfer haberleri (5 Ocak 2018)

05.01.2018 - 15:45 | Güncelleme:

  • 1 Günün transfer haberleri 5 Ocak 2018 Cuma - Son dakika transfer haberleri
    1 | 28

    Bu sezon Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği ve hiç forma şansı bulamayan Arda Turan, Katalan ekibinin İspanya Kral Kupası'nda oynadığı Celta Vigo maçında da kadroya alnmadı. Bu son gelişmenin ardından Arda Turan'ın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Gelen bilgilere göre milli futbolcu, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

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  • 2 Günün transfer haberleri 5 Ocak 2018 Cuma - Son dakika transfer haberleri
    2 | 28

    Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisinin dışında Arda'nın Medipol Başakşehir'e 'Evet' dediği belirtiliyor. Haberde Göksel Gümüşdağ'ın iki kişilik yönetici ekibi ile gizli yürüttüğü transfer hareketında sona gelindiği kaydedildi. Barcelona da ikna edilirse birkaç gün içerisinde Arda, Başakşehir'in yeni yıldızı olacak.

  • 3 Günün transfer haberleri 5 Ocak 2018 Cuma - Son dakika transfer haberleri
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    6 İÇİN 2,5 MİLYON EURO

    Yapılan teklife göre Arda Turan önce sezon sonuna kadar kiralanacak ardından 1 yıl daha kiralama hakkı elde edilecek. Kiralama ücretinde anlaşma sağlandığı anda imzalar atılacak. İddialar, Başakşehir'in 6 ay için Arda Turan'a 2,5 milyon Euro teklif ettiği yönünde. 30 yaşındaki yıldız Barcelona'dan senelik 7 milyon Euro kazanıyor.

  • 4 Günün transfer haberleri 5 Ocak 2018 Cuma - Son dakika transfer haberleri
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    ABDULLAH AVCI’DAN AÇIK KAPI

    Öte yandan Abdullah Avcı, Arda Turan konusunda çok önemli açıklamalar yaptı. Avcı, yıldız oyuncunun 1 haftadır kendileri ile anıldığını belirterek “Geçen hafta itibarıyla böyle bir şey yoktu ama oğlum baskı yapıyor ‘Ara konuş’ diye! Arda ve Başakşehir ile ilgili menfaatler doğrultusunda ortak karar neyse karşılıklı konuşularak karar verilir ama şu an için böyle bir şey yok. Arda, Atletico’ya giderken de Barcelona’ya giderken de fikir alışverişi yapmıştık. Böyle bir durum olursa bunu onunla oturup konuşuruz. Geçen hafta yılbaşı nedeniyle aradı yeni yılımızı kutladı, onun dışında şu anda bir gelişme yok” ifadelerini kullandı.

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  • 5 Günün transfer haberleri 5 Ocak 2018 Cuma - Son dakika transfer haberleri
    5 | 28

    Devre arası transfer döneminde sol bek arayışları bulunan Fenerbahçe'de rota daha önce Giuliano ve Luis Neto transferlerinin yapıldığı Zenit ST. Petersburg'a döndü. Yıllardır Rus ekibinde forma giyen İtalyan savunmacı Domenico Criscito'nun menajeri, transfer ve Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalar yaptı!

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