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Tigres'le sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Andre-Pierre Gignac gibi bir santrfor almak isteyen Monterrey'in yönetimi Fransız yıldızı kadrosuna katma düşüncesinde. Ancak bu kulübün kafasını, tecrübeli golcünün zaman zaman yaşadığı sağlık sorunu kurcalıyor. Gomis'in Galatasaray'a transferi sürecinde de sık sık gündeme gelen hastalığı, Meksika ekibini düşündürse de haberde Monterrey'in transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.