Günün öne çıkan transfer haberleri

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LICHTSTEINER'DAN İYİ HABER



Beşiktaş'ın sağ bek transferi için her gün yeni bir isim menajerler tarafından gündeme getiriliyor. Bu isimlerden biri de Juventus forması giyen Stephan Lichtsteiner. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın gündemine gelen İsviçreli futbolcunun ya Dortmund'a ya da Çin'e gideceği konuşuluyordu.