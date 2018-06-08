Sancaktepe'de 5 yaşındaki oğlu ile birlikte arkadaşına gitmek üzere dün evden çıkan Serpil Uzer, dün hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Yanındaki oğlu güpegündüz bir otomobille kaçırıldı.
DHA'nın haberine göre, otomobilin peşinden koşan tutunduğu kapıyla metrelerce sürüklenerek kol ve bacaklarından yaralanan genç kadın, "Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Oğlumu eski eşim kaçırdı" diyerek polise başvurdu. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Eski eşi Remzi K.'nın oğlunu kaçırdığını belirterek, polise başvuran Serpil Uzer, gözyaşları içinde yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Saat 12.00 gibi oğlumla birlikte arkadaşıma gitmek için evden çıktık. Tam cadde ortasındayken bir anda oğlumun yanımda olmadığını gördüm. Baktığımda oğlumun biri tarafından omzuna alınıp kaçırıldığını gördüm. Ayrıldığım eşimi oğlum kaçırdı. Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Peşinden koştum. Siyah bir arabaydı. Kapıyı açmaya çalıştım ama açamadım. 5 metre kadar falan beni sürükledi. Alamadım oğlumu ellerinden" diye konuştu.
14 YAŞINDAYKEN EVLENMİŞ
14 yaşındayken evlendiği eşinden 5 yıl önce ayrıldıklarını vurgulayan Uzer, "Doğukan onu babası olarak bile bilmiyor. Hiçbir şekilde görüşmediler. Görmedi tanımadı zaten. Diğer oğlum 16 yaşında, 11 yaşındaydı ayrıldığımızda hiç görüşmediler"
"12 SAAT OLDU HİÇBİR HABER YOK"
Oğlunun açık kalp ameliyatı olduğunu belirten Uzer, "Gündüz 12'de kaçırıldı Doğukan ve şu ana kadar hiçbir haber yok. Oğlum açık kalp ameliyatı oldu. Sürekli kontrolleri var. İlaçlarını sürekli kullanıyor. Bugün 12.00'de ilaçlarını verdim. Ama gece 12.00'de vermem gereken ilaçlarını veremedim"
"SÜREKLİ TEHDİT EDİLİYORUZ"
Ayrıldıktan sonra eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen Uzer, "Bu 5 yıllık süre içerisinde sürekli tehdit edildim. Bulacağım, vuracağım, öldüreceğim, küçük oğlumu kaçıracağım, bunu hep söylüyordu. Büyük oğlumu da tehdit ediyor.
"NE OLUR DOĞUKAN'I GERİ GETİR. O DAHA ANNE KUZUSU"
Eski eşine seslenen Uzer, oğlunun daha küçük olduğunu söyleyerek, "Bu gece Cuma gecesi ve cuma günü, ne olur Doğukan'ı getirsin ve bana sağ salim teslim etsin. O daha küçük anne kuzusu. Onu getirmesini istiyorum sağ salim" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.