Çift, alışveriş merkezi yakınlarında kaybolan kedileri için sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunmuştu.

Levazım isimli kedinin fotoğrafını Instagram'da paylaşan Gupse Özay ve Barış Arduç paylaşımlarına, "Kedimiz kayboldu; görenler haber verirse çok seviniriz. Tasmasında ismi ve irtibat tel numarası yazıyor." notunu düşmüştü.

"KEŞKE GERİ GELSE"

Gupse Özay geçtiğimiz gün, kaybolan kedisi Betü'nün fotoğrafını bir kez daha paylaştı.



Ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı kareye, "Kayıp oğluşumu paylaşmak istedim bugün. Nisan'da Beşikataş bölgesinde kaybolmuştu. Hala arıyorum. Çok ozlüyorum. Keşke geri gelse. İran kedisi erkek kısır gözleri yeşil" notunu düştü.

İşte Gupse Özay’ın o Instagram paylaşımı:



gupse özay

barış arduç