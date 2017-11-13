Gupse Özay: Ekmek ve tatlıya abandım

Mutlu ve tatlı bir ekip olduklarını belirten Özay, çekimlerin sonuna yaklaşmanın hüznünü yaşadıklarını belirtti.



HT Magazin’in haberine göre, ilk filmde olduğu gibi, karakteri için yine kilo alan Özay, “Karakter devamlılığı için hemen yemeğe başladım. Normalde tatlı yiyen bir insan olmadığım için ekmek ve tatlıya abanınca kilo aldım. ‘İş bitince bu kiloları vereceğim’ diyerek motive oluyorum” dedi.

gupse özay