Cadde’de yer alan habere göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde spor mağazalarını gezip bol bol alışveriş yapan Gupse Özay, salaş giyimiyle dikkati çekti.



Kendine yöneltilen sorulara cevap veren başarılı oyuncu, "Spora devam, kilo verdikçe gardırobu yeniliyorum. Bugün de almam gereken bir kaç şey vardı onları almaya geldim" dedi.



'Deliha 2' filmi hakkında Özay, "Filmin artık son dokunuşlarını yapıyoruz. Vizyon tarihi için az bir zaman kaldı. Çok heyecanlıyım” açıklamasında bulundu.

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