Kayserispor'dan "evim" dediği eski takımı Akhisarspor'a transfer olan orta saha oyuncusu Güray Vural, takımının Erzurum kampında yeni sezon hedeflerini AA muhabirine anlattı. Akhisarspor'da yaklaşık 4 yıl kaldığı için kulübü "evi" olarak nitelendirdiğini ve tekrardan "evi"ne dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Güray, "Buradan gittikten sonra takımdaki arkadaşlarla, kulüp başkanıyla sürekli görüşüyordum. Burayla hala bağım vardı ve yuvaya dönüş yaptım. Bu yüzden çok mutluyum çünkü sevdiğim huzurlu bir yerdeyim. Kampa başladık ve çok yoğun çalışıyoruz. En iyi şekilde çalışıp, lige en iyi şekilde girmek önemli, bunun için de çalışıyoruz." diye konuştu. "Güzel bir sezon geçirmek istiyorum"

Güray, orta saha oyuncusu olduğunu hatırlatarak, önde oynadığı zaman gol yollarında takıma nasıl katkı sunduğunun bilindiğini belirtti.Gol ve asistlerine devam etmek istediğini aktaran Güray Vural, "Lige iyi başlayıp güzel bir sezon geçirmek istiyorum. Zaten performansımı ortaya koyarsam, takım adına da faydalı olacaktır. Hocam nerede görev verirse en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.Güray, takım olarak lige çok iyi başlayacaklarına inandıklarını ve başarı için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.