Gurbetçi Ceylan uluslararası marka olmaya oynuyor

Almanya’da Stuttgart’da doğup büyüyen Ceylan Ateş Almanya’nın en başarılı mimarlarından. Gurbetçi bir Türk ailesinin kızı olan Ateş Almanya’da kendi şirketini 3 yıl kadar önce kurmuş. Genelde büyük projelere imza atan Ateş Almanya’da seçkin mimarlar arasına girmeyi başarmış. Yine Almanya’da yaşayan ailesinin kadınlarından ilham alarak yeni tasarımlara imza attığını belirten Ateş konuyla alakalı şunları söyledi: ‘’Ben Almanya’da doğup büyüdüm sıfırdan gelerek bugün çok iyi durumda olan ailem bana her zaman destek oldu. Ben küçükken ananem ve annem ev bütçesine destek olsunlar diye kendi elleriyle yaptıkları el işlerini satarak para kazanırlardı. Ben büyüyünce mimarlık okumaya karar verdim. Bu alanda da okulu bitirince iyice uzmanlaşarak kendi ofisimi açtım. Genelde hatırı sayılır projelere imzamı attım.

Geçtiğimiz yıllarda sandalyeler ve masalar tasarlamaya başladım. Bunları tasarlarken tamamen annem ve ananemin el işi olarak yaptıkları ürünlerden ilham aldım. Her bir tasarım için kendimde; atölyeye girip birebir kendi ellerimle her ürüne şekil veriyorum. Amacım dünya markası olmak. Bu yolculuğa Almanya’dan sonra ilk olarak Türkiye’de başlamaya karar verdim. Çünkü Türkiye’de bulunan pazar son derece büyük ve hareketli. Sektörün büyük firmaları ile görüşmeler halindeyiz. En doğrusu için düşünüp karar vereceğim.

Almanya’da tasarımlarım çok ilgi görünce bunları Türkiye, Japonya ve Dubai’ye taşımaya karar verdim. Sadece masalar ve sandalyeler tasarlamıyorum. İsteğe bağlı olarak bu objelere uygun bütün materyalleri tasarlıyorum.

Her bir ürünüme ayrı bir isim verdim. Mesela Lider adını verdiğim bir koltuğum var. Bunu tasarlarken güçlü karakterdeki insanlardan ilham aldım. Sandalye ile beraber bir de sehpası var ikisi birlikte çok görkemli duruyor.

Bu ürünlerimi şık ve lüks ofisler, oteller ve VİP hizmet veren yerler tercih ediyor. Bütün ürünlerime altından Ceylan Ateş diye imzamı atıyorum.





ESTEE LAUDER İDOLUM..

Estee Lauder benim en büyük idolüm. Onunla enerjilerimizin birleştiğini düşünüyorum. Onun gibi dünya markası olmak için çok çalışıyorum. Sadece bu tasarımlarla kalmayacağım başka farklı tasarımlarım da mevcut.

Bunların hepsini kendi adım Ceylan Ateş markası altında toplayıp ünlü bir marka olmak en büyük hedefim. Tasarımlarımdaki materyaller çok pahalı olduğu için ürünlerimde normal masa sandalye fiyatlarında değil.

Bu yüzden genelde A plus hizmet veren yerler müşterilerim. Japonya ve Dubai’den inanılmaz talepler geliyor. Sanıyorum farklı ve değişik ürünleri seviyor bu ülkelerde. Türkiye’de de çok yakında tanınıp marka olacağıma inanıyorum. Almanya’da doğup büyüdüm ama Türk’ün başarısı ve hırsı kendi kanımda var’’ diyerek sözlerine son verdi.