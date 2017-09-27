Gurbetçiler 3.1 milyar euro bıraktı

Bu yıl Avrupalı Türklerin 2016 yılına göre 400 bin kişi daha fazla olarak Türkiye'ye ziyaret edecekleri ortaya çıkarken, Türkiye'de ortalama 4 hafta kaldıkları belirtildi. Araştırmaya göre artık yalnız ailelerini ziyaret etmeyip Antalya, Çeşme, Bodrum, Alaçatı ve İstanbul gibi yerlerde turist olarak eğlendikleri gözlendi.
Alman turistler Türkiye'de 17 gün kalıyor
Yapılan araştırmaya göre, 2017 yılında yurtdışında yaşayan Türklerin, Türkiye'de kaldığı süre zarfında ortalama bin 150 euro daha fazla para harcadıkları ortaya çıktı. AB sınırları içerisinde 5 milyon 600 bin Avrupalı Türk yaşamakta olduğu belirtildi.
2015 yılında Türkiye'ye gelen 5 milyon 400 bin Alman turistin 3 milyar 900 milyon euroya yakın para bıraktığı ifade edildi. 2017 yılında Avrupa'dan Türkiye'ye 2 milyon 700 bin Türk gelmesi beklenirken, Alman turist sayısı ise 2 milyon 200 bine düşecek.
Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Faruk Şen, Avrupalı Türklerin Türkiye'ye devamlı kazandırılması gerekli olduğunu, ancak son yıllarda genç Türklerin İtalya, ABD gibi ülkelere gittiklerini ve artık aileleri gibi Türkiye'ye fazla gelmediklerini göz önüne almak gerektiğini dile getirdi.
Şen yapılan araştırmaya ilişkin, "Türkiye'ye gelen Almanlar ortalama ülkede 17 gün kalırken, kişi başı harcama 660 euro iken Türklerin harcamaları bin 150 euroya vardığını görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
- Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı
- Gurbetçilerin turizm harcamaları
- Dr. Faruk Şen
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