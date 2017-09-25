Gurbetçiler, Alman turistlerden fazla harcama yapıyor

Prof. Dr. Faruk Şen'in başkanlığını yaptığı TAVAK'ın "Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Önemi" başlıklı son araştırmasının sonuçlarına göre, 2017´de bir önceki yıla kıyasla daha fazla Avrupalı Türk, Türkiye´yi ziyaret edecek. 2016 yılında 2,3 milyon kadar Avrupalı Türk tatilini geçirmek üzere Türkiye´ye gelmişti.
Bu yıl tatilini Türkiye´de geçirecek olan 2,7 milyon Avrupalı Türk turistin 1,6 milyonunu Almanya´da yaşayan Türkler oluşturuyor.
Araştırmaya göre, 2017 yılı sonunda yaklaşık 2,7 milyon Avrupalı Türk tatil için Türkiye´yi tercih ederek takriben 3,1 milyar Euro döviz bırakacak.
ORTALAMA 4 HAFTA KALIYORLAR
TAVAK´ın bu yılın Ağustos ve Eylül aylarında yaptığı araştırmalara göre Avrupalı Türkler Türkiye´de ortalama dört hafta kalıyorlar.
Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi sahillerde tatillerini geçirmek için geliyorlar. Avrupalı Türklerin en gözde tatil yerini ise İstanbul oluşturuyor.
HARCAMALARDA 2011´E GÖRE DÜŞÜŞ VAR
2011 yılındaki araştırmada kişi başına ortalama harcama miktarının 1.200 Euro civarında olduğu tespit edilen bu kişilerin, bu yıl Avrupa´daki ekonomik krizin artması nedeniyle daha kısıtlı harcamalarda bulunduğu görülüyor.
2017´te Türkiye´de kaldıkları süre içerisinde ortalama 1.150 Euro harcadıkları tespit edildi. Bunun yanı sıra Avrupalı Türklerin Alman turistlere göre %25 daha fazla para harcadığı görüldü.
5,7 MİLYON EURO-TÜRK
TAVAK Vakfı´nın tespitlerine göre 28 üye ülkeden toplam 510 milyon nüfuslu Avrupa Birliği sınırları içerisinde 5,7 milyonun üzerinde Euro-Türk yaşamakta.
Bunların % 50´nin üzerinde bir kitlesi de tatillerini geçirmek için Türkiye´ye gelmekte. Avrupa´dan gelen Türkler, ciddi bir şekilde alıverişe para harcarken, özellikle İstanbul´daki önemli eğlence merkezlerine gitmekte.
2016 yılında Türkiye´ye gelen 2,6 milyon Türk kökenli turist takriben 2,8 milyar Euro döviz getirmiş bulunuyor. 2015 yılında ise Almanya´dan 5,4 milyon kadar Alman turist gelmişti.
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye´ye gelen ve ortalama kalış süreleri 17 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları ortalama 660 Euro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalama 1150 Euro harcadığı görülmekte.
Bu açıdan Avrupa´dan gelen Türkler Alman turistlere göre çok daha fazla harcama yapmaktadırlar. 2017 yılında Euro-Türklerin Türkiye´deki tatillerinde 3,1 milyar Euro harcamaları öngörülüyor.
AB´li TÜRKLER VE TURİZM HARCAMALARI
AB´den Gelen Türk Turistler................2,7 Milyon
Almanya´dan Gelen Türk Turistler.......1,6 Milyon
Kişi Başı Harcamalar...........................1150 Euro
(Tavak 2017)
2011 yılında ortalama 1200 Euro harcayan Türkler, 2012 yılında ekonomik krizinde nedeniyle harcamalarını ortalama 1100 Euro´ya düşürmüşlerdi.
2013´teki ortalama harcamalarına baktığımızda kişi başı harcamaların 1170 Euro olduğu görülüyor. Avrupalı Türkler hava yoluyla ulaşımın büyük ölçüde pahalanması nedeniyle özellikle karayollarını tercih ediyorlar.
AVRUPALI TÜRK TURİSTLERİN EKONOMİK GETİRİSİ
Avrupalı Türkler, 2017 yılında ülkemizde bırakması beklenen 3,1 milyar Euro; 2015 yılında ülkemize gelen 5,4 milyon Alman turistin bıraktığı 3,9 milyar Euro´ya yakın bir miktar teşkil etmektedir. 2017´de Alman turist sayısının 2,2 milyon sınırında kalacağından hareket ediliyor.
Yıllara göre Türkiye´ye gelen Avrupalı Türk Turistler ve toplam harcamaları
|2012
|1,8 MİLYON
|1,98 MİLYAR EURO
|2013
|2,3 MİLYON
|2,69 MİLYAR EURO
|2014
|2,7 MİLYON
|3,46 MİLYAR EURO
|2015
|1,9 MİLYON
|1,86 MİLYAR EURO
|2016
|2,3 MİLYON
|2,8 MİLYAR EURO
|2017
|2,7 MİLYON
|3,1 MİLYAR EURO
- Gurbetçiler
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- turizm harcaması
- TAVAK
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