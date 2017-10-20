DHA'nın haberine göre, İran'dan gelerek Erenköy Gümrük Müdürlüğü'ne gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na giriş yapan transit yükü taşıyan TIR gümrük tescil işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi.

KÖPEK ARİ UYUŞTURUCU KOLİLERİNE TEPKİ VERDİ

Yapılan X-Ray taramasında streç film taşıdığı beyan edilen TIR'ın orta kısmında şüpheli yoğunluk farkı tespit edildi ve detaylıca aranmak üzere personel refakatinde arama hangarına yönlendirildi. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra arama hangarına getirilen narkotik dedektör köpek Ari, dorsenin orta kısmında bulunan kolilere aşırı tepki verdi.

EROİNLERİ STREÇ FİLM RULOLARINA PAKETLEMİŞLER!

Bunun üzerine Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince açılan kolilerde streç film rulolarının ortasındaki boşluklara yerleştirilmiş vaziyette paketler olduğu görüldü. Paketlerden usulüne uygun olarak alınan numune uyuşturucu test kitiyle analiz edildiğinde eroin pozitif uyarısı alındı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL



Bunun üzerine yapılan sayım sonucunda 200 paket içerisinde piyasa değeri 10 milyon 300 bin TL olan 103 kilo eroin ele geçirildi. Olay hakkında bilgilendirilen Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat doğrultusunda araç şoförü gözaltına alındı ve yakalanan eroin ile uyuşturucu taşımasında kullanılan TIR'a el konuldu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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