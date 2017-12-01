Gürcistan: Atatürk Havalimanı saldırısını 'planlayan' Ahmet Çatayev öldürüldü

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda geçen yıl düzenlenen ve 45 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının arkasındaki isim olduğu belirtilen Ahmet Çatayev'in geçen hafta Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen operasyonla öldürüldüğü açıklandı.

Ahmet Çatayev, Türkiye medyası ve ABD'li bir kongre üyesi tarafından "saldırının planlayıcısı ve sorumlusu" olarak tanımlanmıştı. Ancak Türk makamları henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

Gürcistan Güvenlik Servisi Sözcüsü Nino Giorgobiani ise bugün düzenlediği basın toplantısında, "Operasyonda öldürülenlerden birinin Ahmet Çatayev olduğu doğrulandı" dedi.

Giorgobiani, Çatayev'in operasyon sırasında kendisini havaya uçurduğunu söyledi.

Operasyonda bir Gürcü Özel Kuvvetler üyesi ve iki şüpheli de ölmüştü. Bir güvenlik görevlisi yaralanırken, bir şüpheli de tutuklanmıştı.

20 saat süren operasyon, başkent Tiflis'in dışındaki bir apartmana yapılmıştı.

Giorgobiani, öldürülen ve tutuklanan diğer şüphelilerin kimlikleri, örgütün adı ve nasıl Gürcistan'a girdikleri konusunda yorum yapmadı.

Sözcü "Soruşturma devam ediyor. Diğer iki şüphelinin kimliklerini tespit etmek için uluslararası ortaklarımızla çalışıyoruz" dedi.

'BM'ye göre üst düzey IŞİD militanı'

Birleşmiş Milletler'e ait bir ambargo listesinde Çatayev, Rusça konuşan militanları eğitim vermekle sorumlu "üst düzey bir IŞİD militanı" olarak tanımlanmıştı.

Çeçenistan'daki savaş sırasında bir kolunu kaybeden Çatayev, Gürcistan'daki Pankisi Vadisi'nden.

Pankisi Vadisi'nde büyük çoğunlukla, Gürcistan'a 1800'lü yıllarda göç eden Çeçen kökenli Kist halkı yaşıyor.