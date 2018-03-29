Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Gürcü hükümetinin, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesine tepki gösterdiği belirtilerek, "Birleşik Krallık topraklarında kimyasal silah kullanımı" kınandı.

Gürcistan ve Rusya arasında 2008 yılında, Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmaların ardından diplomatik ilişkiler kesilmişti. O tarihten bu yana İsviçre, Tiflis ve Moskova arasındaki diplomatik ilişkilerde arabuluculuk yapıyor.

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