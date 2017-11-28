Gürcistan'da canlı yayın kavgası!

Gürcistan'da bir televizyon kanalında siyasi bir aktivist ile bir ekonomi uzmanını bir araya getiren konu Batum'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıydı.



MAYMUN HAKARETİ BARDAĞI TAŞIRDI!



Tartışma büyüyünce karşılıklı hakaretler başladı. "Senin gibi maymunlar konuşmaya cüret etmemeli" sözünden sonra bardaktaki sular havada uçuştu. Sinirlenen aktivist önündeki suyu karşıya attı. Ekonomi uzmanı da önündeki suyla siyasi aktivisti hedef aldı. Tansiyon sunucusunun araya girmesiyle düştü.

Gürcistan

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