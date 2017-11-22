Gürcistan'da terör operasyonu

Gürcü kolluk kuvvetleri, gece Tiflis'in İsani bölgesi Gabriel Salos sokağında bir apartmanın çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Sabah saatlerinde apartmandaki bir daireye operasyon düzenlenmesi üzerine, evdekiler silahla karşılık verdi.

AA'nın haberine göre; polis özel harekat ekipleriyle silahlı grup arasındaki çatışmada zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Sivillerin çıkartıldığı bölgeye zırhlı araçlar ve çok sayıda ambulans sevk edildi.Gürcistan Güvenlik Departmanı, olayla ilgili açıklamasında, bir süredir takip edilen kişilerin, bir terör örgütü üyesi olduğunu belirtti.

Teröristlerin Gürcistan vatandaşı olmadığı vurgulanan açıklamada, güvenlik güçlerinin teslim olmaları için önce müzakere etmeye çalıştığı, ancak evdekilerin polislere ateş açtığı bildirildi. Açıklamada, bir özel harekat polisinin yaralandığı, bir teröristin de ele geçirildiği duyuruldu. Özel harekat polislerinin operasyonu 17 saattir devam ediyor.

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