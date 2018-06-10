Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun son gününde serbest stilde 3 madalya kazandık.
Milli güreşçi Arif Özen, 86 kilo final mücadelesinde Rus rakibi Arsen Ali Musalaliev'le karşılaştı. Rakibinin etkili oyununa karşılık veremeyen Arif, minderden 9-0 yenik ayrılarak gümüş madalyada kaldı. Rus sporcu ise altın madalyaya uzandı.
Bu kiloda bronz madalyaların sahibi ise Ermenistan'dan Hovhannes Mkhitaryan ile Belaruslu Raman Chytadze oldu.
Milli güreşçi Ertuğrul Kahveci, 61 kilo bronz madalya mücadelesinde Azerbaycanlı sporcu Elhin Valiyev'i 7-6 yenerek üçüncü oldu. Diğer bronz madalyayı ise Gürcistan'dan Teimuraz Vanishvili elde etti. Serbest stil 61 kilonun finalinde ise Rus sporcu Magomedrasul Idrisov, Moldovalı rakibi Vitalie Bunici'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bunici ise gümüş madalyada kaldı.
Milli güreşçi Semih Yazıcı, 92 kiloda bronz madalya mücadelesinde İsviçreli sporcu Samuel Scherrer'i 5-1 yenerek üçüncü oldu. Diğer bronz madalyayı ise Rusya'dan Batyrbek Tcakulo elde etti. Serbest stil 92 kilonun finalinde ise Azerbaycanlı Shamil Zubairov ile Gürcistan'dan Irakli Mtsituri karşılaştı. Zubairov, Gürcü rakibini 8-1 yenerek altın madalyayı kazandı. Mtsituri ise gümüş madalyada kaldı.
Milli güreşçi Hüseyin Mehmet Civelek, 125 kilo bronz madalya mücadelesinde Belaruslu sporcu Vitali Piasniak'a üstünlük sağlayarak bronz madalya aldı. Diğer bronz madalyayı ise Finlandiya'dan Jere Tapani Heino kazandı. Serbest stil 125 kilonun finalinde ise Rusya'dan Khasan Khubaev ile Polonya'dan Kamil Tomasz Kosciolek karşılaştı. Kosciolek, rakibini üstün bir oyunla yenerek altın madalyaya uzandı. Rus sporcu Khuaev ise gümüş madalyada kaldı.
Turnuvada serbest stil 74 kiloda da madalyalar sahiplerini buldu. Finalde Rus sporcu Zaurbek Sıdakov ile Slovak güreşçi Akhsarbek Gulaev karşılaştı. Sıdakov rakibini 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi olurken, Gulaev ise gümüş madalyada kaldı. Letonyalı Alberts Jurcenko ile Gürcü sporcu Avtandil Kentchadze ise bronz madalyanın sahibi oldu.
ŞAMPİYONAYI 18 MADALYA İLE TAMAMLADIK
Türkiye bir hafta süren 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamladı. Serbest stilde Türkiye takım halinde ikinciliği elde ederken, bu kategoride takım sıralamasında serbest stilde Rusya birinci, Gürcistan ise üçüncü oldu. Grekoromen stilde milli sporcular 1 altın ve üçer gümüş ile bronz madalya aldı. Serbest stilde Türk güreşçiler 2 gümüş, 4 bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise milli sporcular 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.
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