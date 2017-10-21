Güreşte kural değişiklikleri

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar iki günlük müsabaka formatında yapılacak ve tartı her iki günde müsabaka sabahı olacak.

Müsabakalarda ilk gün kura çekimi, 2. gün tartı, eleme ve yarı finaller, 3. gün de tartı, repesaj ve final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Kurada olmayan güreşçiler ertesi gün yapılacak tartıya katılamayacak. Kuraya gelip tartıya gelmeyen veya kilosunu ayarlayamayan güreşçi hükmen yenik sayılacak ve klasmanda yer alamayacak. İkinci gün tartısında kilosunu ayarlayamayan güreşçi de hükmen yenik sayılacak ve klasmana giremeyecek.

Yeni kurallar bu sene aralık ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonaları da dahil olmak üzere 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm milli ve uluslararası müsabakalarda uygulanacak.

Yeni kurallar çerçevesinde oluşturulan yeni sıkletler ise şöyle:

Büyük, 23 yaş altı ve genç erkekler serbest stil: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 ve 125

Büyük, 23 yaş altı ve genç erkekler grekoromen stil: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130

Büyük, 23 yaş altı ve genç kadınlar: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76.