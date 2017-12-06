Güreşte seçim iptal oldu

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu için iptal kararı verdi. Ankara’daki Olağan Genel Kurul’da mevcut başkan Musa Aydın seçime tek aday olarak girmiş ve yeniden başkan seçilmişti. Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç döneminde Danıştay, başkan adaylarına koyulan adaylık için %15 imza şartı ve adaylık ücretini kaldırmıştı. Ancak Bakan Kılıç döneminde bu karar uygulanmamış ve federasyonların genel kurulları yapılmıştı. 2016’daki genel kurulda mevcut başkan Musa Aydın seçime tek aday olarak girmiş ve seçilmişti. Bu genel kurulda aday adayı olan fakat yeterli imza toplayamayan Halil İbrahim Kastan, Danıştay’ın kararına uyulmadığı gerekçesiyle iptal davası açmıştı. Mahkeme dün 4. Olağan ve Mali Genel Kurulu’nun iptaline karar verdi. Federasyondan dün yapılan açıklamada şöyle denildi: “Seçimli genel kurul, Spor Genel Müdürlüğü tarafından tüm federasyonlara gönderilen Danıştay ve Tahkim Kurulu Kararları konulu ilgili yazısındaki tahkim kurulu kararlarıyla federasyonumuzun ana statülerinde yer alan hükümlerin uygulanması suretiyle gerçekleştirilmiştir.”

Türkiye Güreş Federasyonu

seçim iptal oldu