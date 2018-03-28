Cadde'nin haberine göre, el ele gezen ikiliden Gürgen Öz, "Hava güzeldi. Maçka Parkı'nda zaman geçirdik. Bir şeyler içtik" dedi. "Düğün ne zaman?" sorusuna Emily Mahringer, "Düğüne az kaldı" cevabını verdi.

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