Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Topçu, “Dubai’de işler çok yoğun. Sevgililer Günü’nde sevgilimin yanında olmak istedim. O yüzden iki gün önce döndüm. Evlilik teklifi etmedim ama yakında edeceğim” diye konuştu.



Oyuncu ise, “Her kadının hayaller kurmasına neden olan bir erkek vardır. Bana hayal kurduran erkek, Gürkan” diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı.

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