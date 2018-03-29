Habertürk TV'de Açık ve Net programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz seçimde Mustafa Sarıgül değil de kendisi aday olsaydı kazanabileceğini öne süren Tekin, "Mustafa Sarıgül ile kişisel sorunum yok. Ben aday olsaydım kazanırdım. Bitmiş bir seçim ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Gürsel Tekin, ihanet etmezdi, adaletli bir belediye başkanı olurdu. Şehire, vatandaşa ihanet etmezdi. Kimseyi sürgün etmezdi. İstanbul'un özgürlüğe, güvene ihtiyacı var. İnsanların özgürlüğü yok. Güvenlik özgürlüğünü kısıtlamayacaksınız" dedi.

"Binali Yıldırım ile rakip olursak onu sandıkta yenerim" diyen Tekin, "AK Parti'nin adayını gereksiz bir tartışma içine sokuyorsunuz. AK Parti'nin adayı belli Sayın Erdoğan'ın kendisi. Ben Anadolu çocuğuyum. İnancımız var, güvencimiz var bunlar yeter" ifadesini kullandı.

"AK PARTİLİ ADAYLARDAN CİDDİ OY ALIRIM"

AK Partili adaydan ciddi oy alacağını iddia eden Tekin, "HDP'li ve MHP'li adaylardan da çok oy alırım. AK Partililer güvendikleri için beni tercih eder" dedi.

Tekin, "Örgüt isteyecek, İstanbullu ve genel merkez isteyecek. Hazır olduğumu söylüyorum. Ben cesurum. 2009 yılında İstanbul sevdamı anlattım. Ama bu benim sevdamla olacak şey değil. Buna karar verecek partim ve seçmendir. Bu sınıvları geçebilecek bir insansam görece hazır olduğumu söylüyorum. Adayım demek böylesi bir kritik süreçte..." dedi.

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