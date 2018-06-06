HT Egeli'de yer alan habere göre, Muğla’da tarıma, üreticilere, kooperatiflere, projeleri ve yatırımları ile büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için Milas İlçesi Bahçeburun Mahalle’si 150 dekar, Kızılcayıkık mahallesinde 60 dekar, Koru mahallesinde 385 dekar, Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen mahallesinde 312 dekar toplamda 907 dekarlık alanda mera rehabilitasyon çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

YANLARINDAYIZ

Muğla Büyükşehir Belediyesi uzman ekipleri tarafından yapılan ön etüt ve incelemeler sonrası 907 dekar alanda yabancı ot mücadelesi, hayvan refahı için sanat yapıları (kaşınma kazığı, sıvat, gölgelik, tuzluk, kontrollü girişler ve çıkışlar için kapı) yapılması, mera etrafının çit sistemi ile çevrilmesi, münavebeli otlatma programının uygulanması ve gerekli yerlerde elektro şoklu çit sisteminin kurulması gibi uygulamalar yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye’nin tarımda, hayvancılıkta söz sahibi illerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir olarak üreten çiftçinin yanında olduklarını söyledi ve ıslah edilen mera alanları ile kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir hayvancılığa destek olduklarını belirtti. Başkan Gürün; “Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda izlenen yanlış politikalar nedeni ile üretimin zayıfladığı, birçok üründe ithalata muhtaç olduğumuz bu dönemde kırsalda yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmak için proje ve hizmetler hayata geçiriyoruz” ifadesini kullandı.

"Başkan Osman Gürün, Mera projesi ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta girdi maliyetlerinin düşürülmesi, hayvansal üretim seviyesinin artırılması için çalıştıklarını kaydetti."

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