Oya Aydoğan, Mayıs 2016’da aort yırtılması sonucu hayatını kaybetmişti. Gurur Aydoğan, sosyal medya hesabından annesi Oya Aydoğan'ın eski bir fotoğrafını yayınladı.



Gurur Aydoğan, instagram paylaşımına, "Meleğim bugün tam iki yıl oldu sen gideli.. Ömrümün son gününe kadar her zaman kalbimde, aklımdasın.. Seni çok seviyorum Herşeyim. Bugün her gün olduğu gibi 14:30 da mezarı başında anacağız" notunu yazdı.

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