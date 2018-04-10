Cengiz Ünder, Türkiye'ye gururlandırmaya devam ediyor!

Barcelona ile Roma arasında Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinin ilk maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Cengiz Ünder, ikinci maça da yedek kulübesinde başladı. Dzeko ve De Rossi'nin golleriyle 2-0 öne geçen Roma'ya tur için bir gol daha lazımdı.

Maçın 72. dakikasında Roma teknik direktörü Eusebio, Cengiz Ünder'i oyuna aldı. 3. gol öncesinde kazanılan korneri kullanan Cengiz Ünder, Kostas Manolas'a kestiği ortada Yunan oyuncu bu ikramı geri çevirmedi ve maçta skoru 3-0'a getirdi, Cengiz'i de gecenin kahramanlarından yaptı.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. Cengiz Ünder de Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü attığı bu sezonda ilk asistini de Barcelona'ya karşı yapmış oldu.