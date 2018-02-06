Guterres'ten BMGK'ye, kimyasal silaha karşı birlik çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de her türlü kimyasal silahın kullanılmasını en güçlü şekilde kınayarak, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sorumluların belirlenebilmesi için birlik çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, son haftalarda Suriye'den, kimyasal silah kullanıldığına ilişkin gelen haberlerden son derece endişe duyduklarını söyledi.

Kimyasal silah kullanımının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Haq, Guterres'in Suriye'de her türlü kimyasal silahın kullanılmasını en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Haq, Guterres'in BMGK'ye Suriye'de kimyasal silah kullananların belirlenebilmesi için birlik çağrısını yinelediğini sözlerine ekledi.

ABD, BMGK'ye Suriye'deki kimyasal silah kullanımından rejimi sorumlu tutan ve kimyasal silah kullanılmasını kınayan bir açıklama sunmuş, Rusya, rejimi suçlayan bu açıklamaya karşı çıkmıştı.

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