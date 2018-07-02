Siyah-Beyazlılar’da izinden dönen Oğuzhan Özyakup takım çalışmasında yer alırken kampa gelen Gökhan Töre ve Babel de antremanda yer aldı. Gary Medel’in de kampa gece katıldığı bildirilirken izni devam eden Adriano’nun da kısa süre içinde takıma katılacağı açıklandı. Öte yandan Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Şenol Güneş’in yardımcılığı için anlaşılan Guti de yarın ya da çarşamba günü görevine başlayacak.

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