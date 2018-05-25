Hemen her gün dolandırıcıların yöntemlerinin çeşitliliğine ve yazdıkları yeni senaryolarla onlarca kişiyi dolandırdıklarına tanık oluyoruz. Bu tarz yeni yöntemlerden biri de İstanbul, Şişli’de nisan ayında yaşandı. Kuyumcu A.T. bir büfeden alışveriş yaparken, otomobilinin önünde yaşlı bir adamın düştüğünü gördü. Hemen yardıma koşan A.T., adamı yerden kaldırdı, su içirdi. A.T.’nin hastaneye götürmeyi teklif ettiği adam durumunun iyi olduğunu söyleyerek reddetti. Ancak A.T. yaşlı adama bir kafeteryada ayran ısmarladı. Adının “Avram Yayiş” olduğunu söyleyen adam, İstanbullu bir gayrimüslim olduğunu anlattı. Kuyumcu A.T. de yaşlı adama kartvizitini vererek bir sıkıntısı, ihtiyacı olduğunda kendisini aramasını söyledi. 2 gün sonra öğle saatlerinde yaşlı adam, haber vermeden 29 yaşındaki kuyumcuya teşekkür etmek amacıyla işyerine gitti. Öğle saatleri olduğu için A.T., yaşlı adamı restorana götürdü, yemek ısmarladı.
‘BU DEVİRDE SENİN GİBİSİ BULUNMAZ’
Sohbet esnasında A.T.’ye “Sen güvenilir bir çocuksun. Bu devirde böyle insana denk gelmek zor” diyen yaşlı adam, kuyumcuya ilginç bir teklifte bulundu. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Bağcılar’da 500-550 metrelik bir arsası olduğunu söyleyen yaşlı adam, “Burayı sat, yüzde 10’unu sen al, senin olsun. Sana noterden vekâlet vereceğim” dedi. Yanında getirdiği tapuyu ve kimliğini gösterdi. Vekâlet verebilmek için noterin sağlık raporu istediğini belirten yaşlı adam, rapor çıkaracak parası olmadığını söyledi. A.T. de yaşlı adama yardımcı olabilmek için 1000 TL ve kimlik fotokopisini verdi. Parayı alan adam kayıplara karıştı. A.T. telefonu olmadığı için adama ulaşamadı.
40 YIL ÖNCE ÖLEN BİRİNİN ADINI KULLANDI
İçine şüphe düşen A.T. yaptığı araştırmada ‘Avram Yayiş’ isimli kişinin 40 yıl önce öldüğünü öğrenince dolandırıldığını anladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan A.T., “Avram Yayiş olarak kendisini tanıtan kişi, bana tapu da göstererek güvenimi kazandı. İyilik yapmak isterken dolandırıldım. Ben başkalarının canı yanmasın diye de suç duyurusunda bulundum. Kimlik fotokopimi de alıp dolandırıcılık yapmasından korkuyorum. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum” ifadesini kullandı.
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