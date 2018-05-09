Hitay Holding bünyesinde sistem entegrasyon alanında faaliyet gösteren Teknoser, siber güvenlik ve bilgi güvenliği konularına dikkat çekerek, teknoloji ve dijital dönüşümle kurumlar ve bireyler için önem sırası her geçen gün artan siber güvenlik konusunda yapılması gerekenleri özetledi.

Buna göre kullanıcıların başta e-posta ve banka hesap şifrelerini karmaşık seçeneklerden oluşturması, sık sık değiştirmesi ve çok faktörlü doğrulama seçeneğini kullanması büyük önem taşıyor. Ayrıca parola ve kimlik bilgilerini kamusal alanda paylaşmamaları, güvenli internet sitelerinden alışveriş yapmaları gerekiyor. Kullanılan cihazın sistem ve anti-virüs güncellemelerinin eksiksiz olması ve korsan, "crack" yazılımlar kullanılmaması öneriliyor.

Siber güvenlik kapsamında son kullanıcıların da bilinçlendirilmesi, bilgi güvenliği alanında farkındalık eğitimlerin aldırılması gerektiğinin altını çizen Teknoser Network ve Güvenlik Çözümleri Danışmanı Sami Sercan Uludağ; “Siber güvenlik alanında alınan önlemler kurumlar için gereksiz bir harcama kalemi değil, kuruma yapılmış önemli bir yatırımdır. Kurumlar dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı proaktif bir güvenlik politikası oluşturmalı. Zafiyet analiz yazılımları ile sistemler sürekli olarak güncel tutulmalı. Bilgi güvenliği tehlikeleri ile ilgili olarak düzenli penetrasyon testleri yapılmalı, bu testler sonrasında gerekli olan tedbirler alınmalı” dedi.





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