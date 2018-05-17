Adana'da iş yerlerinden tütün, çay, sigara çalarken güvenlik kameralarınca görüntülenen 19 yaşındaki Faruk E., soygunları kendisinin yapmadığını öne sürüp, "Parmak izim nasıl çıkmış, bilmiyorum" dedi.



DHA'nın haberine göre, Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde Faruk E. ile 16 yaşındaki O.S., kepenk kapılarını kırıp girdikleri markette, 45 kilo sigara tütünü ve 5 kilo çay çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Daha sonra Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir markete giren şüpheliler, buradan da 50 paket sigara çaldı.



İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden Faruk E.'in kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan E., kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen Faruk E. buradaki sorgusunda, "Güvenlik kamerasındaki kişi bana çok benziyor, fakat ben değilim. İş yerlerinde parmak izim nasıl çıkmış bilmiyorum" dedi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.S. ise aranıyor.

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